اليمن يطالب أمريكا بتصنيف الحوثي «جماعة إرهابية»

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيف ميليشيات الحوثي والتعامل معها كجماعة إرهابية باعتبارها ارتكبت كافة ومختلف الجرائم بحق المواطنين اليمنيين – بحسب موقع العربية.نت.

ووصف الإرياني جرائم الميليشيات الانقلابية بالإبادة الجماعية في حق المدنيين العزل والأبرياء.

وخلال استقباله السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أشار الإرياني إلى أن “ميليشيات الحوثي تعمل منذ انقلابها على الشرعية على تعبئة جيل بكامله في مناطق سيطرتها بالأفكار الإرهابية والعدوانية”.

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ولفت وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى “تهرب ميليشيات الحوثي من تنفيذ اتفاقية السويد، وهو ما جعل آمال الشارع بنجاح الاتفاق تتضاءل”، مؤكداً أن الحوثيين غير جادين وغير مقتنعين بعملية السلام.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي أن إيران تسعى لزعزعة الاستقرار في اليمن من خلال دعمها المتواصل للميليشيات الحوثية.

وأشار تولر إلى احتمال تواصل الحوثي مع تنظيم القاعدة لتعزيز الفوضى بما يحقق حضوره، وفق ما نقلته عنه مساء الأربعاء وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه الوزير الإرياني.

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