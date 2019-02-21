دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب يُتيح ميزة لمستخدميه للتخلص من هذه المشكلة المُزعجة

يواجه الكثير من مُستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب أزمة في استغلال البعض لأرقامهم الشخصية وإدخالهم في مجموعات محادثة دون الرجوع لهم مما يُسبب لهم إزعاجًا.

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وبحسب تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا فأن واتساب يختبر خاصية جديدة تُتيح للمستخدمين تحديد آلية إضافتهم إلى أي مجموعة محادثة؛ حيث سيكون على المستخدم الدخول إلى قائمة الإعدادات ثم اختيار الحساب فإعدادات الخصوصية ثم المجموعات لاختيار الإعدادت الأنسب لك.

3 خطوات بسيطة لتفعيل ميزة بصمة الوجه والأصبع من واتساب alqiyady 1 3 خطوات بسيطة لتفعيل ميزة بصمة الوجه والأصبع من واتساب

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وكما نقلت التقارير الصحفية ذاتها، فأن الخيارات التي سيُتيحها تطبيق واتساب أمام مستخدميه هي: السماح لأي شخص إضافة إلى أي مجموعة، كما هو موجود حاليًا، والثانية سيُسمح سوى لمدراء المجموعات الموجودين ضمن قوائم الاتصال المخزنة لديك بإضافتك أو أن تتلقى دعوة من مستخدمي تلك المجموعة ليكون لك خيار قبولها أو رفضها أما الخيار الثالث لن يسمح لأحد بإضافتك لأي مجموعة فبإمكانك إغلاق هذه الخدمة تماماً في وجه جميع أصدقائك أو معارفك.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي