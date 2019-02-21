دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث خرائط جوجل يجلب زر Follow في تطبيق iOS ظهر على التقنية بلا حدود.

إصدار جديد لتطبيق خرائط جوجل على منصة iOS يجلب للمستخدمين ميزة جديدة في زر “Follow”، الذي يتيح متابعة مستمرة للمواقع المفضلة للمستخدم.

تتيح جوجل الآن لمستخدمي Google Maps متابعة المواقع والأماكن المفضلة لديهم بشكل مستمر من خلال زر مخصص تقدمه جوجل في تطبيق iOS بعنوان “Follow”.

ومن خلال ميزة “Follow” يمكن للمستخدم البحث عن المطاعم التي تم إفتتاحها حديثاً على سبيل المثال، أو أي أماكن مميزة جديدة حيث يمكن النقر على زر “Follow”، كما يمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدم بأحدث الأخبار حول الأحداث القادمة في هذه الأماكن، أو العروض المقدمة حديثاً، حيث تأتي الأخبار الحديثة في تبويب For you.

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أيضاً يمكن الآن للكثير من العلامات التجارية والأماكن المميزة حول العالم الحصول على الكثير من المتابعين لأحدث العروض، والفعاليات المقدمة وذلك من خلال تطبيق Google My Business.

المصدر

هذا الموضوع تحديث خرائط جوجل يجلب زر Follow في تطبيق iOS ظهر على التقنية بلا حدود.