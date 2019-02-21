بينها "لا نتدخل في شأن القضاء".. أبرز تصريحات السيسي عن أحكام الإعدام

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نفذت مصلحة السجون، صباح أمس الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.

ودائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقلالية القضاء المصري في أغلب المحافل والمناسبات المحلية والدولية، حيث ذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي استقبل، مساء أمس الأربعاء، نواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال خلاله إنه "لا أحد يمكنه التدخل في عمل القضاء المصري واستقلاله". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وأكد السيسي دعم الدولة المصرية للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، مشيرا إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.

وشدد على أن الدولة تعمل على ترسيخ العدل ومبدأ استقلال القضاء، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وفي 24 يونيو 2014، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن يتدخل في أحكام القضاء، وإن القضاء في مصر شامخ ومستقل، وذلك خلال مراسم تخرج دفعة جديدة بإحدى الكليات العسكرية، داعيًا إلى التوقف عن التعليق على أحكام القضاء أو انتقادها. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وفي يوم 23 ديسمبر العام الماضي 2018، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، وأكد أن استقلال القضاء سيظل ركنا أساسيا من بنيان المجتمع وحصنا للعدالة والدستور.

وشدد على الاعتزاز بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل مرتكزين على قاعدة من التقاليد الراسخة التي اكتسبها القضاء المصري الشامخ على مر العصور. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وفيما يتعلق بما أشيع عن قضية صحفيي "الجزيرة" وحبسهم قسرًا، في 20 فبراير 2015، أوضح السيسي، خلال لقاءه مع رؤساء الصحف القومية، أنه لم يكن يرغب في أن يُحال أي صحفي مهما كانت تجاوزاته إلى القضاء، ويمكن أن يُكتفى بترحيله إلى خارج البلاد، إلا أن هذه القضية كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية لدى توليه للسلطة، ومن ثم لم يكن ممكنا أن يتم التدخل في عمل القضاء، الذي تحرص مصر على احترام استقلاليته المكفولة بموجب الدستور. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وفي 5 نوفمبر الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشباب الأجانب خلال لقائه مع عدد من المشاركين في منتدى شباب العالم، قائلًا: "إنتوا ليه مش بتصدقونا لما بنقول العدالة بتاخد مجراها، هي المنطقة العربية سمعتها مش جيدة عندكم؟".

وقال السيسي، إنه في عام 2013 جرى الاعتداء على مجموعة من الكنائس المصرية وسقط ضحايا ومصابين، وكذلك الاعتداء على أحد المساجد واستشهد 324 مواطنا خلال 10 دقائق فقط، وكان على الدولة في ذلك الوقت إما أن تقدم الجناة للعدالة أو تصفية تلك العناصر بطريقة خارجة عن القانون.

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وأشار الرئيس، إلى أنه عندما تم تقديم الجناة للعدالة وصدرت أحكام إعدام في حق البعض، اعترضت بعض الدول الأوروبية، وهوجم القضاء المصري بعد الحكم بالإعدام على الجناة في الاعتداء على الكنائس. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وفي إحدى لقاءات الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال إن ميركل تحدثت معه بشأن عقوبات الإعدام في مصر، وقال: "خلينا نتكلم بصراحة مش هخبي حاجة عنكم، اعرفوا وجهة نظر بتاعتنا، دي الديمقراطية إننا نحترم وجهة نظركم وإنتم تحترموا وجهة نظرنا، مصر دولة دستورية من 100 سنة، ذات قانون وسيادة القانون، ولا نعلق ولا نتدخل في عمل القضاة". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press