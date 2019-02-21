شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين فى تحطم طائرة عسكرية فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس إن طائرة عسكرية تحطمت خلال رحلة تدريبية مما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها.
وأضافت الوزارة في بيان أن الطائرة، وهي روسية من طراز سوخوي 24، تحطمت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في منطقة زراعية مأهولة في ولاية تيارت بشمال البلاد.
وهذا أول حادث من نوعه منذ أسوأ حادث تحطم لطائرة عسكرية تشهده البلاد والذي أدى لمقتل 257 شخصا في أبريل العام الماضي في قاعدة عسكرية قرب الجزائر العاصمة.
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