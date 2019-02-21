الإمارات تعقد صفقة ذخائر روسية بقيمة 35.5 مليون دولار

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أبو ظبي — سبوتنيك. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، العميد الركن محمد الحساني، والمتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري "نافدكس"، العقيد الركن فهد الذهلي.
© Sputnik . Aleksander Melnikov
وبلغت قيمة الصفقات، التي وقعتها القوات المسلحة الإماراتية مع شركات دولية ومحلية، خلال 5 أيام من عمر المعرضين، 20 مليار و53.699 مليون درهم (5.62 مليار دولار).
وأوضح العميد الحساني أن هذه الصفقات "ستعطي قيمة إضافية للقوات المسلحة الإماراتية".
كانت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الأحد الماضي، وتستمر حتى اليوم الخميس، بحضور نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول العالم.
وتعرض كبريات الشركات العالمية المتخصصة، آخر منتجاتها المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل المعلومات وأنظمة المحاكاة.
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