مصدر أمني عراقي يكشف عن تفكيك أكبر خلية تمويل لتنظيم "داعش" الإرهابي

بغداد — سبوتنيك. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "تم إلقاء القبض على أكبر خلية لتمويل تنظيم داعش الإرهابي من خلال عملية جرت داخل وخارج الأراضي العراقية، في سوريا ودول أخرى".

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ولفت المصدر إلى أن "أغلب من تم إلقاء القبض عليهم هم من الجنسية العراقية".

وحول المبالغ التي تم ضبطها مع المجموعة، أوضح المصدر: "تم ضبط حوالات مصرفية كبيرة والأرقام التي يتم الترويج لها من وسائل إعلام عن المبالغ ليست حقيقية"،

وتابع: "الموضوع لا زال في طور التحقيق وأي تفاصيل أخرى قد تضر بسير التحقيقات".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.