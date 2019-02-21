وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد تحطم طائرة حربية غربي البلاد

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وأكد البيان أن اثنين هما طاقم الطائرة، القائد ومساعده، قتلا في الحادث، مشيرا إلى أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.
وتشهد الجزائر، خلال السنوات الأخيرة سلسلة من حوادث الطائرات، كان أكبرها حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من نوع هيركيل في نيسان/أبريل 2018، في مطار بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية، قضى خلالها 257 شخصا أغلبهم عسكريون وعائلات عسكريين كانوا بصدد التنقل إلى منطقة تندوف جنوبي الجزائر.
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