ألمانيا.. إطلاق نار في #ميونيخ ومقتل شخصين

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت وسائل إعلام ألمانية مقتل شخصين في إطلاق نار في مدينة ميونيخ اليوم. وكانت شرطة ميونيخ قد أكدت في وقت سابق نشر عدد كبير من قوات الأمن في المدينة بعد أنباء عن إطلاق نار.

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