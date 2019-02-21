السجون: تشكيل لجنة تحقيق في تصوير #المحاكمة_العسكرية

صحيفة الخليج الالكترونية

علق المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت على المقطع المتداول الذي بدا فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية.

وقال الدكتور بن نحيت بأنه ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بعملية تصوير وتداول المقطع، وأنه يعتبر تصرفاً فردياً، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الجانب لمعرفة المتسبب ومحاسبته، ومن ناحية أخرى فإن ماظهر في المقطع هو عبارة عن محاكمة عسكرية لأحد العاملين المتورطين في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطىء معه في ذلك حسب ما أثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر في حقه، وفي مثل هذه الأفعال فإن العقوبة المسلكية المقررة بالنظام لمرتكبيها هو الطرد من الخدمة العسكرية تمشياً مع المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي والمادة 163 في ذات النظام أكدت على إعلان العقوبة وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة والعقوبة التي صدرت بحق المذكور متوافقة مع نصوص النظام.