الان تتابع رفضتها بريطانيا وبنغلاديش.. الداعشية “بيغوم: تبحث عن هوية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة الخارجية في بنغلاديش، إن شميمة بيغوم، الداعشية البريطانية من أصل بنغالي، ليست مواطنة بنغالية، ولا شك في منعها من دخول البلاد، إذا حاولت ذلك.

ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، شهريار علام، أن شميمة بيغوم ليست مواطنة بنغالية، وأنها بريطانية بالولادة ولم تطلب الحصول على جنسية مزدوجة من بنغلادش، ولن يُسمح لها بدخول بنغلاديش”.

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و في وقت سابق، منع وزير الداخلية البريطاني، الشابة، من العودة إلى لندن، التي غادرتها لتتزوج مقاتلاً داعشياً قبل 4 أعوام.

وذكر موقع “دايلي ستار” البنغالي، اليوم، أن وزارة الخارجية في دكا شددت على أن بيغوم بريطانية، ولم تطلب أبداً الجنسية المزدوجة.

وتقبع بيغوم الآن في مخيم بشمال سوريا، بعد هروبها من القتال في شرق البلاد بسبب الهجمات الأخيرة على معاقل تنظيم داعش، في دير الزور.