فيديو| تعرف على «بوسايدون».. غواصة روسيا النووية الفائقة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت روسيا عن غواصتها البحرية الجديدة، التي تعمل بالطاقة النووية تحت الماء.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو جرى خلاله اختبار الغواصة المسيرة "بوسايدون"، التي ستقوم بأداء مناوبات قتالية دائمة في بحار العالم.

وجاء الفيديو عقب إشارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سلاح فائق جديد، خلال خطابه الأخير.

الغواصة بوسايدون

وقال بوتين في الخطاب إن تجارب "بوسايدون" أجريت بنجاح، مضيفا أن أول غواصة مجهزة لحملها سيبدأ تشغيلها في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكر بوتن أن الغواصة تستطيع العمل على أعماق كبيرة وبسرعة تفوق أضعاف أسرع السفن أو الطوربيدات التي تعمل اليوم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، في مارس الماضي، عن الغواصة النووية المسيرة، التي يمكن أن تسير بسرعة هائلة على عمق كبير، والتي أطلقت عليها فيما بعد تسمية "بوسيدون"، إلى جانب صاروخ "أفانغارد" المزود برأس قتالي فرط صوتي، وصاروخ "سارمات" الواعد العابر للقارات وصاروخ "كينجال" فرط الصوتي.

غواصة نووية

على الصعيد العسكري، أعلن الرئيس الروسي عن «إنزال أول غواصة نووية مسيرة بوسيدون في ربيع هذا العام 2019».

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وقال: «أود أن قول ملاحظة مهمة، سيتم في ربيع هذا العام إنزال أول غواصة نووية مسيرة، حاملة للصواريخ. والعمل يجري حسب الخطة».

وحول منظومة «أفانغارد»، لفت بوتين إلى «أنّ تطوير منظومة الصواريخ أفانغارد تتناسب مع إطلاق أول قمر صناعي إلى مدار الأرض».

ووفقاً للرئيس الروسي، «فقد كان يبدو من غير المعقول مؤخراً، أن تتمكن روسيا من تحقيق قفزة نوعية في المجال الدفاعي، كان الأمر صعباً. كان لا بدّ من تطوير الكثير أو البدء من الصفر. والسير في طريق وعرة وإيجاد حلول جريئة وفريدة من نوعها».

كما أعلن أنّ «العمل على تطوير صاروخ تسيركون ، القادر على التحرك بسرعة 9 ماخ، يجري حسب الخطة وسيتم الانتهاء منه في الموعد المحدّد».

وقال بوتين: «أرى من الممكن اليوم أن أبلغكم رسمياً عن منتج جديد واعد آخر». وذكر أنه «وعد خلال الرسالة السنوية الماضية أنه سيعلن تدريجياً عن الأسلحة الجديدة. اختبار صاروخ تسيركون الأسرع من الصوت على السفن الحربية في عام 2019».

وأضاف: «سأخبركم عن سلاح واعد جديد، الذي يجري العمل على تطويره بنجاح وحسب المواعيد المحدّدة وسيتم الانتهاء من العمل ضمن الإطار الزمني المخطط له. وهو الصاروخ الأسرع من الصوت تسيركون ».

تشكيل مركز فضائي وتطوير القوانين التكنولوجية

وفيما يخصّ الفضاء، كلف الرئيس الروسي وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» والحكومة بـ»تشكيل مركز فضائي وطني».

وفي هذا السياق، قال بوتين: «من أجل ثورة حقيقية في الاتصالات والملاحة وإنشاء أنظمة استشعار الأرض عن بعد، من الضروري مضاعفة إمكانات مجموعة الأقمار الصناعية. روسيا لديها التكنولوجيا لتحقيق هذا الغرض».

وعن التطوير التكنولوجي، قال: «لا يجب على القوانين الروسية أن تحدّ من تطوير التكنولوجيا في روسيا».



اختبارات ناجحة

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الاختبارات الميدانية البحرية الخاصة بالغواصة غير المأهولة "بوسيدون" تم إنجازها بنجاح.

وقال شويغو: "اكتملت بنجاح الاختبارات الميدانية البحرية الخاصة بالغواصة (بوسيدون) المسيرة، وقد تم تدريب أفراد الغواصة الناقلة للغواصات غير المأهولة".

وفي هذا السياق، ذكر مصدر في الصناعة الحربية الروسية، أن غواصة "خاباروفسك" الخاصة، التي يتم بناؤها حاليا في مصنع "سيفماش" بشمالي روسيا ستحمل الغواصات المسيرة كما ستحملها أيضا غواصات خاصة ونووية أخرى من مشروع "949 إيه"، تمتلكها البحرية الروسية، وذلك بعد إدخال تعديلات فيها، مشيرا إلى أن كل غواصة ستحمل 8 غواصات صغيرة مسيرة.