المرور: هذه حقيقة تسجيل مخالفات إذا وصل “تنك الوقود” إلى الربع

صحيفة الخليج الالكترونية

فند مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي ما تضمنه مقطع فيديو مدته 50 دقيقة، تم تداوله في عدة مواقع لشخص يشير إلى تعرّضه في الأيام الماضية، لمخالفة مروريّة، بسبب انخفاض نسبة البنزين في مركبته، وتحديداً إلى ربع العدّاد، ما تسبب في توقّف مركبته، بعد خلوّها من الوقود، وحصوله على مخالفة أخرى.

وأوضح اللواء البسامي أنه لا يمكن الردّ على أي مقطع فيديو يتم تداوله، إلا في حال الإشارة إلى مصدره، وفقا لـ”اليوم”.

وقال: «لا يوجد نصّ في نظام المرور يقول بتسجيل مخالفة حينما يصل البنزين إلى الربع.» وأوضح أنه بالإمكان العودة إلى جداول المخالفات للتحقّق من مصداقيّة مثل هذه المقاطع.

وكان قد تم أيضا تداول مقاطع فيديو، الأسابيع الماضية، تتضمّن شكاوى عدّة من تعرّض أشخاص لمخالفات مروريّة تحت مسمّى (شرب شاي أثناء القيادة) وتبلغ قيمتها 900 ريال، إلا أن المرور أكد في حينه أنه لا يوجد في نظام المخالفات لديه أي تعليمات بهذا الخصوص، بل يوجد مخالفة تحت مسمّى (الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة).