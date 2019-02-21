حفنة من #المكسرات تحمي #القلب لمرضى #السكري

صحيفة الخليج الالكترونية

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن خطر إصابة مريض السكري بمشاكل القلب يقل بشكل ملحوظ عندما يأكل المكسرات يومياً. ولا يرجع ذلك إلى الدهون الصحية التي تحتوي عليها المكسرات، وإنما إلى المعادن والفيتامينات التي تلعب دوراً حيوياً في أداء أهم عضلة في جسم الإنسان لوظائفها.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية “سيركوليشن”، وشدّدت نتائجها على أهمية تناول مريض السكري لحفنة من المكسرات كل يوم للحصول على المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والنياسين (فيتامين ب3).

المغنيسيوم. ويحتاج الجسم المغنيسيوم ليستطيع أكثر من 300 إنزيم العمل، ويؤدي نقص هذا المعدن في الجسم إلى عدم انتظام ضربات القلب.

وإلى جانب المكسرات يمكن الحصول على المغنيسيوم أيضاً من الفول والحمّص والخضروات الورقية والسلمون والتونة والمكاريل.

البوتاسيوم. ويتسبب نقص البوتاسيوم في أضرار لعضلة القلب وجفاف وعدم ليونة الشرايين. ويحتاج الجسم 4.7 غرام من البوتاسيوم يومياً لتستطيع العضلات الانقباض على نحو سليم.

ويوجد البوتاسيوم في المكسرات والبطاطس (البطاطا)، والبقوليات مثل اللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء.

الكالسيوم. يحسّن هذا المعدن من أداء عضلة القلب، ويساعد على انقباض وانبساط العضلة، كما يحسّن من مستويات الكولسترول الجيد في الجسم.

ويوجد الكالسيوم بوفرة في اللوز، وبدرجة أقل في المكسرات الأخرى. كما يمكن الحصول عليه من الحليب ومنتجات الألبان، والسمسم، والعدس، والسبانخ.

النياسين. يساعد فيتامين “ب3” أو النياسين على خفض الكولسترول الضار، ويقلل الأكسدة والالتهابات، وبالتالي يحمي القلب والشرايين.

وإلى جانب المكسرات يمكنك الحصول على النياسين من الأرز البني، والقمح الكامل، والبطاطس، والتونة، والسلمون.