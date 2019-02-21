انت الان تتابع بسبب الضرائب.. عباس: سأشتكي إسرائيل لكل العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لن يتسلم أموال المقاصة، -التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة في صورة ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة اثنين في المئة- في حال خصمت منها أي مبالغ. وأضاف الرئيس الفلسطيني، في تصريحات بثتها إذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع وفد من الكونجرس عن الحزب الديمقراطي وأعضاء في مجموعة "جي ستريت" الأمريكية في مكتبه برام الله أمس: "نرفض تسلم كل المقاصة. لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها، خليها عندهم".
وتابع: "أقول لكم بصراحة لو كان عندنا فقط عشرون مليونا أو ثلاثون مليون شيكل وهي ما يدفع لعائلات الشهداء سندفعها لعائلات الشهداء يعني لو لم يوجد في السلطة أي قرش غير هذه سأدفع لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى وعائلات الجرحى، هذا ما يجب أن يكون مفهوما". وأردف: "إضافة إلى ذلك أنا سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية
وتابع: "أقول لكم بصراحة لو كان عندنا فقط عشرون مليونا أو ثلاثون مليون شيكل وهي ما يدفع لعائلات الشهداء سندفعها لعائلات الشهداء يعني لو لم يوجد في السلطة أي قرش غير هذه سأدفع لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى وعائلات الجرحى، هذا ما يجب أن يكون مفهوما".
وأردف: "إضافة إلى ذلك أنا سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية لأشتكي إسرائيل.. لعل العالم يسمعني"، محذرا من انهيار عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل: "السلام هذه الأيام على وشك الانهيار ولا نريده أن ينهار في منطقتنا وفي العالم لأننا نعرف تماما خطورة انهيار السلام في الشرق الأوسط".
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يذكر أن أموال المقاصة تغطي 80% من رواتب موظفي السلطة وبالتالي فإن عدم تسلم هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
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