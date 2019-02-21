الان تتابع حريق يقتل 7 أطفال من عائلة سورية لاجئة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اوتاوا - الخليج 365:

قالت شرطة هاليفاكس إن حريقاً بأحد المنازل في المدينة الكندية أدى إلى مقتل سبعة أطفال من عائلة واحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن العائلة من اللاجئين السوريين وقالت إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و17 عاماً.

وأصيب رجل وامرأة ويخضعان للعلاج في مستشفى. ولم تحدد الشرطة ومسؤولو إدارة الإطفاء سبب الحريق حتى الآن.

ويرقد الأب بالمستشفى ويعاني من إصابات تهدد حياته بينما لم تصب الأم لكنها “تمر بحزن كبير”.

غامر”.

من جهتها، ذكرت مؤسسة “غو فاند مي” التي تجمع التبرعات عبر الإنترنت أمس الأربعاء، أن حملة أُطلقت لمساعدة الزوجين جمعت 339.042 دولار كندي (257357 دولارا أمريكياً) من نحو 6 آلاف شخص خلال 24 ساعة.

من جهته نقل موقع إندبندنت عربية، الأربعاء، أن العائلة السورية وصلت إلى كندا في سبتمبر 2017 بكفالة من فريق عمل خيري، واستقرت في مقاطعة هليفاكس، قبل التحول إلى المسكن الذي احترق في الفترة القليلة الماضية.