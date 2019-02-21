شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق مقاتلين من تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران عسكريان عراقيان لرويترز إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت العراق اليوم الخميس أكثر من 150 عراقيا وأجنبيا من مقاتلي تنظيم داعش.
وقال المصدران إن هذه هي المجموعة الأولى من عدة دفعات بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 مقاتل بشكل إجمالي.
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