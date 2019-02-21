العراق يتسلم 150 من "داعش" كانوا معتقلين في سوريا لدى "قسد"

القاهرة — سبوتنيك. وقال العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة تسلمتا 150 عنصراً في تنظيم داعش سلموا أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية".

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وأضاف العبيدي أن "أغلب هؤلاء هم مجرمون مطلوبون للقضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب كانوا يمارسون القتل والتعذيب وكانوا يقاتلون الجيش والعراقيين منذ عام 2014".

وتمكنت القوات العراقية، الخميس الماضي 14 فبراير/ شباط، من قتل مجموعة من قيادات "داعش" الإرهابي، في مقر خفي لهم، في منطقة حدودية واقعة بين محافظتين شمالي وشرقي العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.