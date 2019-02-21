1000 طائرة مسيرة تضيء سماء الصين احتفالا بالعام الجديد

طارت 1000 طائرة مسيرة في تشكيلات مختلفة جنوبي الصين للاحتفال بمهرجان الفوانيس، الثلاثاء، وفقا للعين الإخبارية.

وحلَّقت الطائرات المسيرة، التي أطلقتها شركة "إيهانج إجريت" الصينية المتخصصة في هذا المجال، في تشكيلات مختلفة ثلاثية الأبعاد من بينها طائر البجع، فانوس، وشخصيات صينية؛ في إطار "مهرجان الفانوس السعيد" في مدينة هايكو الساحلية.

وحطمت شركة "إيهانج" الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2018 لأكبر عدد من الطائرات المسيرة التي تطير في آن واحد خلال رحلة استغرقت 13 دقيقة سيرت فيها 1374 طائرة مسيرة موزعة على مسافة كيلومتر واحد.

ويمثل مهرجان الفوانيس نهاية احتفالات رأس السنة الصينية.