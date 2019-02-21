علق ثروت الخرباوي، المفكر والباحث في الشؤون الإسلامية، على تنفييذ حكم الإعدام بحق 9 من قتلة النائب العام السابق، المستشار هشام بركات،قائلا «الإخوان يروجون أكاذيب بشأن تعرض المتهمين للضغط، وهذه سياسة جماعة الإخوان الإرهابية».
وتابع الخرباوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «الإخوان يحاولون أن يوهموا المواطنين بأن المتهمين الذين أعدموا ليسوا القتلة الحقيقيين للنائب العام، وهذا زيف وخداع، كونهم اعترفوا بالتفصيل أمام نيابة أمن الدولة بالجريمة، فضلا عن تقديمهم مبررات فقهية للإقدام على ارتكاب الجريمة».
وأضاف المفكر الإسلامي: «المتهمون اعترفوا في التحقيق أمام نيابة أمن الدولة بحضور محاميهم، فضلا عن أن النيابة منحتهم فرصة للاختلاء بالمحامين»، معلقاً: «المتهمون اعترفوا أنهم قتلوا المستشار هشام بركات النائب العام كونه أصدر قرارا بفض اعتصام رابعة».
وطالب المفكر والباحث في الشؤون الإسلامية النائب العام بنشر اعترافات المتهمين التفصيلية أمام الرأي العام، مشيرا إلى أن محمود الأحمدي المتهم بقتل النائب العام قال لرئيس النيابة: «نعلم أنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا معنا شيئا ولن نعدم، وسنقتلكم»، معلقاً «الإخوان مصابون بمرض إنكار الواقع».
وأكد الخرباوي أن لجان إلكترونية إخوانية متواجدة في تركيا، وراء سرقة الحساب الشخصي لابنة النائب العام الشهيد، المستشار هشام بركات، مشيرا إلى أن المخابرات التركية تدعم هذه اللجان لنشر الشائعات حول الأوضاع بمصر، مطالبا بمواجهة لجان الإخوان الإلكترونية باحترافية.
وأردف الخرباوي «يجب توعية الشعب أن مؤامرة الإخوان تستهدف تقسيم مصر إلى مجموعة من الولايات»، مؤكدا أن الإخوان يحاولون نشر الأكاذيب، لتشتيت ذهن البسطاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الخرباوي يكشف كلمات أحد المتهمين بقتل النائب العام للنيابة: «لن نُعدم وسنقتلكم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.