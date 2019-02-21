دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شركتان في جدة تطلبان موظفات كاشفات الوجه لزيادة المبيعات

أقدمت شركتان من كبار الشركات في مجال بيع الإلكترونيات والأدوات المنزلية في جدة، على وضع شروط مخالفة لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بغرض زيادة المبيعات.

واشترطت الشركتان، أن تكون الموظفات كاشفات للوجه؛ بحجة أن الحجاب يمنع جلب الزبائن.

وشرط الإعلان الوظيفي، عدم تسجيل الموظفات بالتأمينات وتسليمهن رواتب تبلغ قيمتها ٣٥٠٠ ريال بلا عقود رسمية، على أن يكون وقت الدوام من الساعة الخامسة عصرًا، حتى الحادية عشرة ليلًا، ولمدة أربعة أشهر، وهو ما يُعد أيضًا مخالفة صريحة لقانون التأمينات الاجتماعية الذي يحظر تشغيل الموظفين دون تسجليهم بالنظام لديها.

وتواصلت «عاجل» مع مندوب التوظيف، الذي أكد في اتصال هاتفي تحتفظ بتسجيله الصحيفة، ضرورة كشف الوجه لجلب الزبائن الذين هم في تراجع، ولضعف المبيعات.

وأشار مندوب التوظيف، إلى عدم خوفه من أنظمة الدولة التي تمنع مخالفة العادات والتقاليد بالمجتمع، وعدم التمييز الوظيفي بين النساء.

وبدورها، حاولت «عاجل» التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، على مدى يومين، إلا أنه تعذر الحصول على إجابة حول مخالفات تلك الشركات.

ومن جانبه، أكد عضو حقوق الإنسان خالد الفاخري، لـ«عاجل»، أن إلزام بعض النساء في بيئة العمل بضرورة كشف الوجه لقبول الوظيفة، يدخل في إطار التمييز في العمل، مُشيرًا إلى أن نظام وقواعد التوظيف لدى وزارة العمل تحظر مثل هذه القواعد والشروط، التي تخالف أيضًا النظام العام والعادات والتقاليد في المملكة.

وطالب الفاخري، بضرورة تقديم شكوى لوزارة العمل «التفتيش العمالي».