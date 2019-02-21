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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف الدفاع المدني أن الحريق الذي نشب أمس في منطقة الخمرة بجدة، كان في حوش سكراب عشوائي وغير مرخّص، يُستخدم لتجميع المخلفات من قِبَل أشخاص غير معروفين، ويحتوي على كميات من الأخشاب والكرتون وبعض جوالين البلاستيك صغيرة الحجم التي تحتوي على بقايا زيوت سيارات.. ولا وجود لأي مواد بترولية مثل البنزين أو الديزل.
وأضاف في توضيح بخصوص الخبر المنشور يوم أمس: لله الحمد تم إخماد الحريق دون أي خسائر، والصور المنشورة للموقع أثناء الحريق تظهر فيها المخلفات الموجودة في الحوش.
كانت هذه تفاصيل خبر #الدفاع_المدني يوضح: حريق#خمرة_جدة كان في حوش سكراب مخالف ولا مواد بترولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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