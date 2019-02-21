الملك سلمان: حريصون على أمن واستقرار العراق وأعماره

اسماء السيد - أسامة مهدي: بحث العاهل السعودي الملك سلمان مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي هاتفيا اليوم تطوير علاقات بلديهما بما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة مشددا على دعم استقرار العراق واعماره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي الملك سلمان الأربعاء مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "جرى خلاله بحث توسيع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي ويعزز فرص الامن والاستقرار في المنطقة" كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان صحافي مساء الأربعاء تابعته ""الخليج 365"".

وقد أكد الملك سلمان دعم المملكة العربية السعودية للعراق وحرصها على أمنه واستقراره وازدهاره وتجديد الدعم للخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية ولتوجهاتها في إعمار العراق .

ومن جهته أعرب عبد المهدي عن بالغ امتنانه "للدعم الذي تبديه المملكة العربية السعودية للعراق واعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعه للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي وبناء علاقات شراكة تخدم الشعبين والمنطقة وتعزز امنها واستقرارها".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد اجرى في 24 من الشهر الماضي اتصالا هاتفيا مع عبد المهدي عبر خلاله عن ن تأييد السعودية الكامل للعراق ودعمها لأمنه وازدهاره الدائمين.. ومن جهته أعرب المسؤول العراقي عن "ترحيب العراق بتطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وحمّله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

يشار الى انه بعد سنوات من التوترات والفتور تتجه بغداد بصورة واضحة نحو نسج علاقات جديدة، عبر تمتين علاقاتها مع الدول العربية، وخاصة الخليجية المجاورة.

ومنذ تشكيلها في تشرين أول اكتوبر الماضي تبذل الحكومة العراقية جهودا حثيثة لإحداث تغيير جذري في سياسة بغداد الخارجية في مسعى لتحقيق توازن في علاقاتها الإقليمية والدولية والنأي بنفسها عن النزاعات المتصاعدة في المنطقة وخاصة بين العدوين الرئيسيين الولايات المتحدة وايران اللذان يتنازعان النفوذ فيها وخاصة في العراق.

وبدأت الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي بالتحرك نحو إعادة العلاقات مع دول الخليج العربي وتمكنت بالفعل من إعادة الدفء إلى لقاءات المسؤولين من الطرفين وفي أعقاب انتخابه رئيسا للعراق في تشرين أول الماضي استهل برهم صالح أولى زياراته الخارجية بجولة في دول الخليج العربي تتقدمها السعودية فضلا عن مصر والأردن.