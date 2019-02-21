شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يصل الصين فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بكين صباح اليوم فى زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.

وكان فى استقبال ولى العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشارى والسياسى فى جمهورية الصين الشعبية السيد خى لى فونج، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركى الماضي، والسفير الصينى لدى المملكة لى هوا شين، وعدد من المسؤولين.

كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يصل الصين فى زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.