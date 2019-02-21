هل يتسبب بوتفليقة في عصيان مدني بالجزائر؟

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هناك توقعات بأن يتحول الحراك الشعبي المناهض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة لعصيان مدني شامل، بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن أسماء المرشحين الرسميين للانتخابات المقبلة

منذ إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية للفوز بولاية خامسة، تعيش الجزائر على وقع جدل واسع أدى إلى اندلاع احتجاجات، حيث اعتبر كثيرون أن هذا الترشح بمثابة توقيع شهادة وفاة السياسة في الجزائر، وأعطى إشارة نهاية ممارسة السياسة في هذا البلد. وفي الوقت الذي يفصلنا فيه عن الاستحقاق الانتخابي شهرين فقط جابت المظاهرات العديد من الشوارع للتعبير عن رفض ترشح بوتفليقة للرئاسة من جديد سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، نتيجة وضعه الصحي المتردي الذي أبعده كثيرا عن المشهد السياسي خلال السنوات الماضية.

وخلال التظاهرات أقدم مواطنون على إزالة صورة عملاقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من واجهة مقر بلدية بمدينة خنشلة، وهتف متظاهرون "انزعوا الصورة واتركوا العلم"، الذي كان بجانب الصورة. وظهرت أصوات تحذر من فتنة في الشارع الجزائري، بعد إعلان معارضين لترشح بوتفليقة إطلاق حملة #22 فبراير، واختاروا يوم الثاني

وخلال التظاهرات أقدم مواطنون على إزالة صورة عملاقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من واجهة مقر بلدية بمدينة خنشلة، وهتف متظاهرون "انزعوا الصورة واتركوا العلم"، الذي كان بجانب الصورة. وظهرت أصوات تحذر من فتنة في الشارع الجزائري، بعد إعلان معارضين لترشح بوتفليقة إطلاق حملة #22 فبراير، واختاروا يوم الثاني والعشري من شهر فبراير الجاري موعدا لها.

الحكومة الجزائرية في ورطة بعد «فضيحة المنتجات الزراعية» وأطلقت دعوات التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #حراك 22 فيفري، و"فيفري" هي التسمية المحلية لشهر فبراير.

وبرزت توقعات باحتمال وقوع عصيان مدني في الجزائر، فيبدو أنه بإعلان ترشيح الرئيس لولاية خامسة أحس الشعب الجزائري أنه أصيب في كبريائه وكرامته وحتى شرفه. فمن جانبه توقع عبد العزيز رحابي الوزير والسفير الأسبق، أن يتحول الحراك الشعبي المناهض لترشح بوتفليقة إلى ولاية خامسة إلى عصيان مدني شامل، بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن أسماء المرشحين الرسميين للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن أصحاب القرار يستخفون بعقول الجزائريين. مضيفا أن هناك انعداما للرؤية، وأن هذا الأمر ليس بالجديد.

واعتبر رحابي أن "الأزمة في الجزائر بدأت بتعديل الرئيس بوتفليقة للدستور نهاية 2008، لفتح الولايات الرئاسية، بما أدخل البلاد في رئاسة مدى الحياة، وأن الجزائر تعيش أزمة مؤسسة رئاسية تحولت إلى أزمة وطن، وأن مشكل عبد العزيز بوتفليقة الصحي أصبح مُشكل الجزائر كافة وأدخلنا في مرحلة اللا معقول، لأن الانسداد وصل إلى ذروته، كما أن الجزائريين لا يعرفون أين يتوجهون. هم فقط يكتشفون الرئاسة مدى الحياة"، بحسب "كل شيء عن الجزائر". سياسة التقشف تشعل الشارع الجزائري.. وبوتفليقة يعلن التحدي



ويتوقع المعارضون لترشح بوتفليقة أن الممسكين بزمام السلطة يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم الكاملة، وأنهم يظنون أن الشعب الجزائري غير واع، وأنهم قادرون على إسكاته ببعض التصريحات والوعود، لكنهم يجهلون التاريخ الجزائري. وكان رحابي متأكدا قبل بضعة أشهر أن الرئيس بوتفليقة لن يترشح إلى ولاية رئاسية خامسة، إذ كان يعتبر أن الحديث عن استمراره في الحكم هو العمل على إبقاء سلطته قائمة حتى موعد الانتخابات، لكن حدث العكس وترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة.

في المقابل يرى عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ومدير الحملة الانتخابية للرئيس أن الجزائر كانت مريضة لما كان بوتفليقة في صحة جيدة، وأن الرئيس اليوم مريض والجزائر في صحة جيدة، وأنه لضمان التطور السياسي والاقتصادي في البلاد لا بد أن يكون على رأس الدولة رجل يتمتع بالخبرة والتجربة. سلال أشار إلى أن الرئيس بوتفليقة قدم الكثير للجزائر، وأن صحته اليوم تراجعت عما كانت عليه من قبل، وأن "مرض الرئيس حقيقة تاريخية"، ولكن ذلك لن يمنعه مواصلة تسيير البلاد، موضحا ضرورة العمل على إنجاح الموعد الانتخابي المقبل، وضمان فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية رئاسية جديدة، وفقا لـ"القدس العربي". صراع تحت «قبة البرلمان» في الجزائر للإطاحة بالرجل الثالث المؤيدون لبوتفليقة تداولوا عبر مواقع التواصل صورا من أحداث جرت في بلدان عربية خلال السنوات الماضية، في إطار ما سمي في حينها "ثورات الربيع العربي"، التي بدأت سلمية وانتهت بعمليات قتل ودمار ولا تزال هذه البلدان تعيش تداعياتها السلبية.

وطالب هذا الفريق بعدم الخروج في تظاهرات خوفا على هذا البلد، حيث عبر نشطاء عن رفضهم للخروج في مظاهرات للمطالبة بعدم ترشح بوتفليقة لولاية جديدة.

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