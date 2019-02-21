دراسة تكشف كل ما هو شائع عن النوم.. 8 ساعات ليس العدد الأمثل

قال الباحث في مجال النوم هانز غونتر فيس إن التوصية العامة بالنوم 7 أو 8 ساعات ليلا لا تلائم الجميع، مشيرا إلى ضرورة تحديد كل شخص مدة النوم التي يحتاجها حقاً.

وأوضح فيس، وهو عضو المجلس الإداري لجمعية النوم الألمانية، أنه إذا استيقظت كل صباح من النوم العميق باستخدام المنبه، فيجب أن تفكر في الذهاب إلى السرير في وقت أبكر.

وأشار الى نوعيْن من الأشخاص: "الطير الباكر" الذي ينام ويستيقظ مبكرا و"بوم الليل" الذي يعشق السهر، مضيفا "يجب أن تعلم من أي النوعين أنت ونظم حياتك بما يتلاءم معه، هذا يمكن أن يشمل اختيارك الوظيفي".