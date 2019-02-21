شكرا لقرائتكم السفيرة الأميركية تعرض مع شهيب المساعدات وتبحث مع الجميل الوضعين اللبناني والإقليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 21:17

تابعت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد زياراتها للفعاليات اللبنانية، بعدما كانت أعربت أول من أمس خلال زيارتها رئيس الحكومة سعد الحريري، عن "مخاوف الولايات المتحدة بشأن الدور المتنامي لمنظمة في هذه الحكومة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة... وتنتهك سياسة الحكومة بالنأي بالنفس"، قاصدة "حزب الله"، آملة "ألا ينحرف لبنان عن مسار التقدم مجددة الدعم الأميركي للمؤسسات اللبنانية".



وتبدي الديبلوماسية الأميركية اهتماما بالحضور الكثيف في بيروت في مقابل السعي الإيراني إلى اجتذاب لبنان عبر عرض تقديم المساعدة له في مجالات التسليح والكهرباء والأدوية، استنادا إلى نفوذ "حزب الله" في المؤسسات اللبنانية، الذي كانت واشنطن حذرت منه أثناء تأليف الحكومة. ولاحظت مصادر سياسية أن واشنطن تسعى إلى إحداث توازن مع الضغط الإيراني لاكتساب المزيد من التأثير في الساحة اللبنانية، عبر تفعيل المساعدات للجيش اللبناني، ولسائر المؤسسات اللبنانية.

وقالت مصادر رسمية ل"الحياة" إن هذا الاهتمام يشمل إمكان زيارة وزير الخارجية جورج بومبيو إلى بيروت الشهر المقبل. وأوضحت المصادر الرسمية أن فكرة الزيارة مطروحة إلا أن موعدها لم يحدد بعد

والتقت ريتشارد أمس رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميل في حضور نائب رئيس الحزب الوزير السابق سليم الصايغ، ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبد الله، وجرى البحث في آخر التطورات اللبنانية والإقليمية.

كما اجتمعت إلى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ترافقها مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان الدكتورة آن باترسون، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، للبحث في التعاون اللبناني الأميركي في المشاريع التربوية، ومنها مشروع تحسين خدمات التعليم الأساسي (كتابي) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز الوصول إلى التعليم وتحسين مخرجات التعلم، إضافة إلى تأمين تجهيزات معلوماتية لأكثر من ثلث مدارس التعليم الأساسي في لبنان، وتأمين مئة حافلة نقل مدرسية، لا سيما أن قيمة تمويل هذا المشروع تبلغ نحو 46 مليون دولار أميركي، وهذا المبلغ هو هبة أميركية. كذلك بحث شهيب مع السفيرة الأميركية في برنامج البحث، الممول بهبة مليون دولار أميركي من الوكالة الأميركية، لتطوير أبحاث علمية تدعم إتخاذ القرارات والسياسات التربوية.

واطلع الوزير أيضا على المشاريع المستقبلية المتعلقة بتحسين نواتج التعلم ومهارات القراءة والكتابة والتعلم الاجتماعي، وذلك بتمويل من خلال هبة أميركية قيمتها نحو 90 مليون دولار أميركي.

وشكر شهيب للوفد الأميركي "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، وخصوصا في القطاع التربوي من خلال دعم مشروع وزارة التربية بتوفير التعليم لكل التلامذة الموجودين على الأراضي اللبنانية، والتعاون في تطوير العملية التربوية وتجهيز المدارس".

وأكدت السفيرة الأميركية "استمرار التعاون مع وزارة التربية في كل ما يخدم تطوير التعليم وتحسين نواتج التعلم ورفع مستوى أداء المدارس الرسمية وعصرنة تجهيزاتها وكفايات أساتذتها".

واجتمعت السفيرة ريتشارد إلى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان فعرض معها مهام الوزارة والدور الذي تلعبه للحفاظ على الامن الاجتماعي في لبنان. واطلعته ريتشارد على "الدعم المقدم من بلادها إلى لبنان والمشاريع الممولة من المنظمات والوكالات التابعة لها"، معربة عن "استعداد بلادها لدعم عمل الوزارة والتعاون مع الوزير الجديد".