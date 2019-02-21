شكرا لقرائتكم وزيرة الداخلية تؤكد للسـفير اليمني التزام حكومة لبنان سياسة النأي بالنـفس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 20:35

أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن "إلتزام الحكومة اللبنانية سياسة النأي بالنفس، وذلك بحسب ما نقل عنها سفير اليمن في لبنان عبد الله عبد الكريم الدعيس الذي التقته في مكتبها وعرضت معه الاوضاع في لبنان واليمن والمنطقة في ضوء التطورات الحاصلة والعلاقات ذات الاهتمام المشترك.



بعد اللقاء قال الدعيس: "جئنا لتقديم التهاني باسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري وباسم الحكومة اليمنية للوزيرة التي تعتلي هذا المنصب كأول امرأة عربية، وهذا فخر لنا اذ ان لها باعا طويلا في الحكومة وسبق لها أن تولت منصب وزيرة المال وتركت بصمات واضحة. ونحن نأمل في ان يكون لها دور فاعل بحيث تكون خير خلف لخير سلف".

اضاف: "لقد اطلعناها على آخر المستجدات وقلنا لها اننا نأمل من الحكومة الجديدة ان تلتزم بما اعلنت عنه في ما خص العلاقات الخارجية بسياسة النأي بالنفس، واكدت هذا المبدأ وان الحكومة اللبنانية ستلتزم هذه السياسة وان تكون عونا للاصدقاء والاشقاء ايضا".

وزاد: "كما اطلعناها على آخر المستجدات في اليمن واتفاقات ستوكهولم وما يجري في مدينة الحديدة وسعي الحكومة الشرعية لفرض الامن والاستقرار على رغم ما يحصل من تعنت الميليشيا الانقلابية وعدم الالتزام بمقررات ستوكهولم ".

وبحثت الحسن مع الوزير السابق زياد بارود في ملفات تتعلق بوزارة الداخلية.

بعد اللقاء قال بارود: "تشرفنا اليوم بلقاء الوزيرة لنقول لها نحن كمواطنين سنقف الى جانبها لاننا احببنا انطلاقتها لانه يهمنا ان تنجح وزيرة الداخلية. ومن المؤكد ان الوزيرة الحسن تملك كل المؤهلات للنجاح على الرغم من كل المعوقات التي ستواجهها لكن لا خوف عليها اطلاقا وانني على يقين انها ستكون على قدر المسؤولية".

اضاف: "تباحثنا بأمور عدة ووضعت كل امكاناتي بتصرفها بعدما خدمت في هذا المكان. وطبعا هي لا تحتاج الى الخبرة على مستوى الوزارة وسبق ان تولت وزارة المال وهي حقيبة مهمة. هناك مواضيع مهمة يجب ان تكون وزارة الداخلية على تماس معها مثل اللامركزية الادارية الذي يجري تداولها في مجلس النواب، حيث ان دور وزارة الداخلية مهم واساس، لاسيما وان هناك العديد من الدوائر والمديريات في وزارة يجب ان تتحقق فيها النجاحات خصوصا اذا كان على رأس الوزارة وزيرة تمتاز بصلابة مثل الوزيرة الحسن".

وتابع: "ان موضوع الزواج المدني ينتمي الى المواضيع الاشكالية في هذا البلد ويأخذ حيزا اعلاميا اكثر ما في المضمون. لقد دعت الوزيرة الحسن الى فتح نقاش ووضع اطار للحوار في هذا الموضوع، فغريب ان يدعو انسان للحوار والنقاش ويواجه بلا حوار ولا نقاش وبردات فعل مسبقة الافكار. كل ما قالته ان هذا الموضوع يستحق ان يناقش فلنفتح باب النقاش ونرى الى اين سنصل لان هذا الموضوع يحتاج الى قوننة كي لا نبقى في الاطار الذي نحن فيه. واكتفي بالقول ان لدينا انفصاماً بالشخصية القانونية اذ اننا نسمح بزيجات مدنية للبنانيين في الخارج مثل قبرص وتركيا وتونس واميركا وفرنسا ونعترف بها في لبنان، ولا نعترف بقانون اختياري، انها مسألة للنقاش لا تتحمل مسؤوليته وزيرة الداخلية وحدها بل جميع المسؤولين في لبنان وتحديدا مجلس النواب لانه موضوع يطرح من قبل الناس ولا يجوز اقفال باب النقاش عليه ويجب ان يتم التداول فيه ونصل الى خلاصات".