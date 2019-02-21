شكرا لقرائتكم في عرسال... توقيف "إبن الكترو" وشقيقه لمشاركتهما بالاعتداء على الجيش اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ يوم في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 02:00

أوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات في بلدة عرسال البقاعية، المطلوب جمال محمد حميد المعروف بـ "جمال ابن الكترو" وشقيقه حسن، لمشاركتهما إلى جانب التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في البلدة المذكورة بالاعتداء على وحدات الجيش اللبناني ومراكزه خلال العام 2014. وفق بيان اصدرته قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه. وقالت انه "بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".



وفي بيان ثان اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه "بتاريخه، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة طريق المطار - بعبدا، المواطن ربيع محمد مرعي سلطان لإقدامه على الإتجار بمادة المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزته كمية مختلفة منها، بالإضافة إلى مبلغ من المال. وقد بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص".