شكرا لقرائتكم بدء أعمال الدورة الـ 45 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ يوم في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 00:07

بدأت أمس جامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 45 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة رئيس اللجنة أسامة الذويخ، وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة.



ودعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة، إلى تبني خطة تحرك عملية قابلة للتنفيذ، قانونيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا، لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان على الأراضي العربية المحتلة، مطالبة بإسناد دور في عملية المتابعة لهذه الخطة لبعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب.

وأشارت أبو غزالة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان على الأراضي العربية المحتلة تتصدر جدول أعمال الدورة وكذلك متابعة تنفيذ إعلان الكويت الصادر عن المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات إسرائيل.

وأكدت أهمية اختصاصات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لاسيما الدور المنوط بها لإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميًا ودوليًا، مع التأكيد على أن ما تقدمه اللجنة من فكر يسهم في تكريس حقوق الإنسان نصًا وآليات وممارسة.

وقدمت التهنئة لكل من مملكة البحرين وجمهورية الصومال الفيدرالية على انتخابهم لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة «2019-2021»، وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية القمر المتحدة والجمهورية اليمنية على تقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت أبوغزالة إن لهذه الجهود دلالات عميقة على المكانة التي تحظى بها حقوق الإنسان وحمايتها لدى كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وهي جهود من المهم ترجمتها على المستوى الإقليمي، لاسيما من خلال تبني «استراتيجية عربية لحقوق الإنسان».

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أسامة سليمان الذويخ، أن جدول أعمال الدورة الـ 45 للجنة، يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة منها مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والتوصيات التي سوف تعرض على اللجنة الصادرة عن اللجنة مفتوحة العضوية لوضع تصور لتنفيذ مضامين إعلان الكويت الصادر عن مؤتمر معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات إسرائيل، وسبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية.

وتناقش اللجنة على مدار ثلاثة أيام عدة مواضيع مختصة في مجال حقوق الإنسان منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان العربية.

من أعمال الدورة الـ 45 للجنة العربية لحقوق الإنسان.