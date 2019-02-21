شكرا لقرائتكم خبر عن تدفق التبرعات على زوجين سوريين فقدا أبناءهما السبعة فى حريق بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مؤسسة "جو فاند مى" التى تجمع التبرعات عبر الإنترنت يوم الأربعاء أن حملة لصالح زوجين من اللاجئين السوريين، فقدا أبناءهما السبعة فى حريق بمنزل بمدينة هاليفاكس بشرق كندا، جمعت 339.042 دولار كندى (257357 دولارا أمريكيا) من نحو ستة آلاف شخص خلال 24 ساعة.

ويرقد الأب فى مستشفى لمعاناته من إصابات تهدد حياته.

وأضافت المؤسسة أن عائلة برهو السورية وصلت إلى كندا فى عام 2017 وكانت أول عائلة ترعاها هذه الجمعية.

وقالت الجمعية إن الأطفال الذين لقوا حتفهم كانوا سعداء بالإقامة فى كندا وشاركوا فى أنشطة منها السباحة وركوب الدراجات الهوائية، وذكرت أن أعمارهم تتراوح بين أربعة شهور و15 عاما.

وقالت ناتالى هورن نائبة رئيس الجمعية لرويترز يوم الأربعاء إن أفراد هذه العائلة كانوا "يتسمون بالمرح الشديد والابتسامة الدائمة والشعور بالامتنان والحب".

وأضافت أن الأب يرقد بالمستشفى ويعانى من إصابات تهدد حياته بينما لم تصب الأم لكنها "تمر بحالة من الحزن الغامر".

وعن حملة جمع الأموال، قالت هورن "أظهر المجتمع قدرا هائلا من الدعم على المستوى المحلى والوطنى والدولي. وهذا يعنى الكثير".