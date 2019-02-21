شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشمل التمويل المدعوم شراء أرض؟.. «الصندوق العقاري» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف صندوق التنمية العقارية، أن القرض العقاري “التمويل المدعوم” لا يشمل شراء أرض. جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين على تساؤل لمواطن، قال فيه: “هل أستطيع أخذ الدعم لشراء أرض سكنية”. وقال حساب خدمة المستفيدين التابع للصندوق العقاري: “نودّ التنويه بأن القرض العقاري (التمويل المدعوم) لا يشمل شراء أرض، ويمكنك الاستفادة من خيار شراء وحدة سكنيّة في حال لم تكن تملك أرض”.

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