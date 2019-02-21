شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من أمير الشمالية بشأن افتتاح جسر المطار في «طريف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أمس الأربعاء، بافتتاح جسر المطار شرق محافظة طريف خلال شهر من تاريخه.

كما وجه أمير الشمالية، بالعمل على تطوير المناطق المحيطة به والحرص على تحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية الممتدة على الطريق.

جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية على المشروع أمس، والوقوف على سير أعمال الشركة المنفذة للطريق. ويستهدف مشروع جسر المطار تسهيل الحركة المرورية من وإلى فرع الجامعة والمطار.

وثمن مدير إدارة النقل في المنطقة المهندس ماجد الشمري متابعة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لانتهاء أعمال المشروع أمام عبور المركبات وتسهيل حركة السير، عاداً الطريق من أهم الطرق الرئيسة في محافظة طريف.