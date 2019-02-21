محمد بن زايد يواصل زيارة أجنحة «آيدكس» ويلتقي وزيري الدفاع الأفغاني والإعلام الليبيري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، زيارة عدد من الأجنحة الوطنية، وأجنحة الشركات الأجنبية المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واطلع سموه خلال الجولة على أهم البرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذها الشركات العالمية، وما تعرضه من معدات وتقنيات دفاعية، وتبادل سموه مع ممثلي الشركات الأحاديث حول مختلف الجوانب التي يمثلها معرض «آيدكس» والأهمية التي يكتسبها في دورة تنظيمية جديدة، وبمشاركة واسعة من الشركات العالمية.

وتعرف سموه خلال لقائه كبار المسؤولين في الشركات العارضة إلى تقنيات الجيل الجديد من الآليات المطورة ذات الاستخدام متعدد الأغراض، وأنظمة التحكم والسيطرة، والرادار، ونظم الدفاع الجوي.

واستهل سموه الجولة في جناح جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا التي تعرض أحدث ما توصل إليه باحثوها في مجال الروبوتات والتكنولوجيا المتعلقة بالطائرات من دون طيار، وجناح مجموعة الحمراء المتخصصة في مجال الدفاع والأمن وجمع المعلومات، إضافة إلى جناح شركة «الياه سات» التي تعرض أحدث تقنيات الاتصالات الفضائية الحكومية والعسكرية.

كما زار سموه جناح مؤسسة الإمارات للصناعات العسكرية، حيث تفقد عدداً من الآليات المدرعة المطورة، إضافة إلى شركة جنرال أتوميكس المتخصصة في تقديم خدمات البحث والتصنيع لطائرات المراقبة التي تعمل عن بعد، كما تفقد سموه مجموعة «اعتماد القابضة» التي تقدم منتجات رئيسية، منها «الطائرات من دون طيار» التي تستخدم لأغراض التدريب والاتصالات المشفرة واستعراض منظومة القيادة والسيطرة لتأمين الحدود والمنشآت الحيوية والمدن.

وشملت جولة سموه جناح سنغافورة، حيث تعرف من المسؤولين في الجناح إلى طبيعة مشاركتهم في «آيدكس» وأهم المعروضات التي يقدمونها.. كما اطلع سموه على عدد من الأجهزة والمعدات التي تشارك بها شركة «إس تي إنجنيرنج».

وتفقد سموه جناح كليات التقنية العليا، وتعرف إلى أهم مشاريع الطلبة ومبادراتهم التكنولوجيا، وتجول سموه في جناح شركة «دلتا» للصناعات والأبحاث العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في جورجيا التي تصنع عربات إسعاف مدرعة تستخدم لنقل وإخلاء المصابين أثناء المعارك، وشركة ستريت للصناعات الدفاعية.

وتعرف سموه في جناح مجموعة أحمد المزروعي على أهم عروضها وخبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحكم عن بعد والتقنيات التكنولوجية في العمليات العسكرية ومسح المناطق الخطرة، إضافة إلى جناح شركة درويش أحمد وأولاده التي تعمل في الآليات والمعدات الثقيلة.

كما اطلع سموه على معروضات شركة التدريع السعودية التي تعمل على إنتاج مدرعات وعربات «أوشكوش» في المملكة العربية السعودية، و«موبايل لاند سيستم» المتخصصة في تصميم المعدات العسكرية والخفيفة والثقيلة، وجناح إندونيسيا، حيث تعرف سموه إلى طبيعة مشاركة الوفد الإندونيسي في المعرض من خلال وفد وزارة الدفاع الإندونيسية.

وقام سموه بزيارة شركة «نكستر».. وتفقد سموه جناح شركة «هانوا» الكورية المتخصصة في معدات فتح حقول الألغام، وتعرف إلى أهم الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المجال.

كما زار سموه الجناح الوطني الصيني «الصناعة العسكرية الصينية» التي تعرض نظام الأسلحة متعدد الأغراض، ونظام الأسلحة المضادة للسفن متوسطة وطويلة المدى، والطائرة المدربة المتقدمة، وطائرات الإنذار المبكر، ودبابات القتال الرئيسية.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتفقد معرض الدفاع البحري «نافدكس 2019» الذي يضم الفرقاطات، وسفن الإمداد، وسفن نقل الجنود، إضافة إلى سفن عمليات قنص الألغام البحرية وسفن الدوريات البحرية والسواحل، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله.. اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.

واطلع سموه على منتجات شركة أبوظبي لبناء السفن وأهم مشاريعها وبرامجها في الدعم البحري، كما تفقد سموه أجنحة كل من «مجموعة نفال» الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري والطاقة البحرية المتجددة، وشركة الصير مارين التي تعمل في بناء القوارب وتصنيع أنظمة المركبات البحرية غير المأهولة وشركة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في مجالات الدفاع والفضاء والأمن وشركة «الفتان» الإماراتية لصناعة السفن.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جولته محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

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