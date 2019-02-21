الإماراتية شيخة المطيري تتأهل في «أمير الشعراء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عرضت أمس الأول الحلقة الرابعة من «أمير الشعراء» في موسمه الثامن، حيث تم الإعلان عن الشاعرين اللذين تأهّلا عن الحلقة الثالثة بعد جمع نتيجة تصويت المتابعين مع درجات لجنة التحكيم، فتمكنت الإماراتية شيخة المطيري من تخطي هذه المرحلة بفضل درجاتها التي وصلت إلى 73 ، متجاوزة بذلك درجات البحريني علي حسن إبراهيم سلمان الذي تأهل أيضاً إلى المرحلة الثانية بعد حصوله على 55 درجة، فيما خرجت من المنافسة الشاعرة التونسية أماني الزعيبي ب47 درجة.

استضافت الحلقة الفنان الإماراتي عبدالله المستريح النعيمي الذي شدا بقصيدة «عشق الإمارات» من كلمات الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والتي تقول كلماتها:

يزيد الشوق والأحلام تربو

وحبٌّ في فؤاديَ كم يَلِبُّ

فعشقكِ يا إماراتُ دفينٌ

ولا يرضى بديلاً عنكِ قربُ

بنينا فيكِ للأمجادِ درباً

بِهِ يَلقى العِدَا قهراً يُصبُّ

وعشقكِ يا إماراتُ ضياءٌ

كأنَّ بقربِهِ الأنوار تَصبو

لنا في كلِّ مَوقِعةٍ منارٌ

تسير بِهَديِهَا أممٌ وشعب

وعشقكُ يا إماراتُ رداءٌ

يُزمِّلُ من يريد ولا يجِبُّ

بكِ الملهوفُ يَلقى راحَ بالٍ

ويَنشدكِ الشّريدُ ويَستَتبُّ

وعشقكِ يا إماراتُ جمالٌ

تعانِقُه القلوبُ ويستحبُّ

ثم بدأت منافسات شعراء الحلقة الأربعة وهم: أحمد محمد عسيري من السعودية، وعبد السلام حاج نجيب من سوريا، وهبة الفقي من مصر، ويارا الحجاوي من الأردن. وكانت النتيجة تأهل عبدالسلام حاج نجيب، إذ منحته اللجنة 47 درجة، تلته الفقي ب45 درجة، ثم عسيري ب43 درجة، والحجاوي ب41 درجة.