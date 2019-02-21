شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: يجب أن تتطابق كلمات الحوثي مع أفعاله في الحديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”،وكالات: قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على «تويتر»: «إنه من المهم جداً أن تترافق كلمات الحوثي مع أفعاله فيما يتعلق بنشر القوات في الحديدة، لأن التزاماته ووعوده السابقة لم تنفذ، والالتزامات الحالية يجب ألا تلقى نفس المصير. نجاح تطبيق الالتزامات يؤدي إلى نتائج واعدة». في حين جددت الحكومة اليمنية ترحيبها بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق السويد، شريطة ألّا يكون المدى الزمني مفتوحاً ولا نهائياً، بما يضمن التوصل إلى حل شامل ومستدام، في وقت تصدت مقاومة حجور لعدد من الهجمات الحوثية المكثفة على مديرية كُشر بمحافظة حجة، وكبدتها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

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