اتفاق سعودي هندي على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، استعداد بلاده للتعاون مع الهند في مجال الاستخبارات لمحاربة الإرهاب، مؤكداً أنه يشكل «مصدر قلق مشترك» للبلدين، وذلك خلال زيارة له للعاصمة نيودلهي. وقال الأمير محمد بن سلمان عقب محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن «الإرهاب والتطرف يشكلان مصدر قلق لكل من الهند والسعودية»، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع الهند، في المجال السياسي، إلى الجانب الاستخباراتي.

وقال: «كل من بلدينا يجابه تحديات متشابهة أولها التطرف والإرهاب وأمن المحيط الهندي. نؤكد للهند أننا جاهزون للعمل سواء في المجال الاستخباراتي أو السياسي».

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن مودي زار السعودية في 2016 ونتج عن الزيارة في 2017 و2018 استثمارات. في تكرير النفط والبتروكيمياويات. في العامين الماضيين كان هناك استثمار سعودي ب 10 مليارات في مجال التقنية والشركات الصغيرة وتحفزنا لاستثمار المزيد.

وتوقع ولي العهد السعودي أن تفوق الاستثمارات في الهند 100 مليار دولار في السنتين القادمتين.

وتمنى الأمير محمد بن سلمان أن تسهم علاقة البلدين في توفير مزيد من الأيدي العاملة الهندية للمساهمة في مستقبل السعودية ورؤية 2030.

وتم التوقيع على 11 اتفاقية تعاون، و 4 تراخيص لشركات هندية خلال «الملتقى السعودي الهندي» الذي انعقد، أمس.

من جانبه، قال مودي: «اتفقنا على الحاجة لزيادة جميع الضغوط الممكنة على دول تدعم الإرهاب بأي شكل، من بالغ الأهمية أن يتم القضاء على البنية التحتية للإرهاب ووقف الدعم للإرهابيين وداعميهم».

وأضاف أن الهند اتفقت مع السعودية على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن البحري والسيبراني.

ويزور ولي العهد السعودي الهند، التي وصلها مساء أمس الأول الثلاثاء، قادماً من باكستان، في إطار جولة آسيوية ستقوده أيضاً إلى الصين، اليوم الخميس، وغداً الجمعة.(وكالات)