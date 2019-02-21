بوتين يدعو واشنطن للتخلي عن «وهم» التفوق العسكري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إن على الولايات المتحدة «التخلي عن أوهام» تحقيق التفوق العسكري المطلق، وحذّر من أن روسيا ستنشر صواريخ جديدة قادرة على بلوغ «مراكز صنع قرار» معادية، في إشارة واشنطن.

وقال بوتين في خطاب حالة الاتحاد أمام مجلسي البرلمان (الدوما والاتحاد) في موسكو، إن رد روسيا «سوف يكون دائما فعالا وقويا». وحذر من أن الصواريخ الأجنبية تمتلك قدرة الوصول لموسكو خلال عشر دقائق فقط، مضيفاً «هذا تهديد خطير للغاية لنا». وشدد على أن روسيا ستكون مضطرة لنشر صواريخ قادرة على بلوغ «الأراضي حيث تتواجد مراكز صنع قرار» تهددها، في حال قامت واشنطن بنشر منظومات صواريخ في أوروبا.

وقال بوتين «نحن مستعدون لإجراء مفاوضات بشأن قضية نزع السلاح، ولكننا لن نطرق باباً مغلقاً. سوف ننتظر حتى ينضج شركاؤنا». وجاء كلام بوتين بعد إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الحدّ من الصواريخ النووية المتوسطة المدى (اي ان اف) التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، متهمة روسيا بانتهاك المعاهدة، ما دفع موسكو إلى القيام بخطوة مماثلة. وقال بوتين في خطابه السنوي إلى الأمة «روسيا لا تعتزم أن تكون الأولى في نشر مثل هذه الصواريخ في أوروبا». وأضاف «في حال طوّرتها (الولايات المتحدة) ونشرتها في أوروبا، فهذا الأمر سيفاقم الوضع الأمني الدولي، ويخلق تهديدات جدية لروسيا».

واتهم واشنطن باستخدام «اتهامات خيالية» للانسحاب من المعاهدة وأشار بوتين إلى أنه يتفهم المخاوف بشأن الاتفاق الثنائي لاسيما أن دولا أخرى يمكن أن تستمر في تطوير أسلحة مهددة للولايات المتحدة وروسيا. وقال إن، «الوضع الحالي للأمور بالطبع يطرح أسئلة». وأضاف: «كان ينبغي على شركائنا الأمريكيين قول الأمور بصدق... بدلاً من استخدام اتهامات خيالية بحق روسيا لتبرير انسحابهم الأحادي من المعاهدة».

من جهة أخرى وعد بوتين الروس بتحسين ظروفهم المعيشية. وقال أمام مجلسي النواب والشيوخ «يجب عدم الانتظار بل تحسين الوضع اعتباراً من الآن. بدءاً من هذا العام يجب أن يشعر الروس بتحسّن» معلناً خصوصاً عن تدابير لدعم العائلات من أجل تشجيع الإنجاب. وأعلن تقديم دعم مالي بقيمة 450 ألف روبل (7000 دولار) من أموال الدولة للأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.

وتحدث الرئيس الروسي عن السياسة الداخلية. وقال «الفقر يسحق الناس. 19 مليون شخص يعيشون اليوم تحت خط الفقر. هذا كثير» مؤكداً أنه يمكن وضع «عقد اجتماعي» لدعم السكان المعوزين. وأوضح «في غضون خمس سنوات، سيتمكن حوالى تسعة ملايين شخص من الاستفادة من مثل هذا الدعم».

وتابع بوتين «عدد أطفال أكبر، ضرائب أقلّ»، على خلفية انخفاض المداخيل الفعلية الذي يقوّض السكان منذ خمس سنوات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة في الأول من يناير. (وكالات)