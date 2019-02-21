«مورجان ستانلي» يرفع تصنيف أسواق الإمارات إلى «نشط»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفتحت شهية المستثمرين على عدد كبير من الأسهم المحلية، أمس، مع التركيز على «العقار»، و«البنوك»، الأمر الذي عمق من سيولة الأسواق فوق 600 مليون درهم، بفعل الزخم الشرائي الأجنبي والمؤسساتي، الذي صعد بمؤشر سوق دبي لأعلى مستوى بنسبة 2.58%، وأبوظبي 0.51%.

يأتي ذلك في وقت قال فيه محللون في «مورجان ستانلي»، إن الوقت قد حان لرفع تقييم أسهم الإمارات، وسط مؤشرات وصول قطاع العقارات إلى مستوى القاع. وبحسب «بلومبيرج» فقد أوضح 3 محللين في التقرير الذي رفع تقييم أسواق أسهم الإمارات إلى «نشط» Overweight: «نلاحظ وجود مؤشرات وجود نقطة تحول محتملة في أسواق الإمارات، هذا إن لم تكن هيكلية».

وتوقع المحللون أيضاً عودة سهم «إعمار العقارية» للانتعاش، مدعوماً بنتائج الربع الرابع التي فاقت التوقعات، وقالوا إن العوامل الأساسية لأسهم الشركات المالية في الإمارات لا تزال جاذبة.

وشهد سهم «إعمار العقارية» مزيداً من عمليات التجميع الأجنبي، أمس، وصعد 6.24%، لينقل عدوى الارتفاعات إلى أسهم القطاع، مع صعود «أرابتك» 5% و«داماك» 4.76% و«إعمار للتطوير» 3.1% و«إعمار مولز» 6.13%.

وتخطى صافي استثمار الأجانب غير العرب في دبي 60 مليون درهم كمحصلة شراء، وسجل 22 مليون درهم في أبوظبي، في حين ضخت المحافظ في السوقين 95 مليون درهم محصلة شراء. وفي أبوظبي صعد «أبوظبي التجاري» 5.9% و«الاتحاد الوطني» 3.45%، و«الدار» 3.51%.