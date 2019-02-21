«غرفة أبوظبي» تدرس فرص التعاون مع شركات يابانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس في مقرها، اجتماعاً تجارياً مع نخبة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليابانيين، وذلك بهدف الاطلاع على أهم مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات والأعمال، تحديداً في قطاع الأغذية وصناعتها وخدماتها المختلفة.

شهد الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة، كما شهد الاجتماع كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى دولة الإمارات، ماسامي أندو - المدير التنفيذي والمدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية في دبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس الوفد، وممثلون عن القطاع الخاص في أبوظبي وممثلو ما يزيد على 18 شركة يابانية رائدة في قطاع صناعة الأغذية.

وقال هلال الهاملي أن الاجتماع التجاري مع الوفد الياباني يهدف إلى تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل زيادة التبادل التجاري عبر أهم القطاعات الحيوية على مستوى العالم وهو صناعة الأغذية وخدماتها، والعمل على بناء شراكات واستثمارات مبتكرة ومستدامة بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

وأكد كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة، أن الإمارات أصبحت من أفضل الدول ذات المؤشرات العالمية في سهولة الأعمال ومزاولتها، فهي بلد التسامح والأمن، ورجل الأعمال والمستثمر أصبح يشعر بالثقة للعمل والاستثمار فيها، داعياً الحضور من الشركات اليابانية إلى خوض غمار المنافسة والاستثمار في أبوظبي لما تتمتع به هذه الإمارة من مميزات عالمية جاذبة للاستثمارات التجارية، وما تمتلكه من فرص لتطوير الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص قطاع الأغذية الذي أصبح يحظى باهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة.

وأعرب ماسامي أندو عن امتنانه لغرفة أبوظبي لتنظيمها الاجتماع التجاري مع مجموعة من أفضل الشركات والمؤسسات العالمية في مجال تصنيع الأغذية، وإتاحة الفرصة لها للتعريف بأعمالها، مشيراً إلى أن مثل هذه الملتقيات تسهم في تحقيق الاستفادة الفعلية للقطاع الخاص وتسهل فرص التجارة والاستثمار.