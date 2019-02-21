«شبل» في تدريبات الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

خطف أسد صغير (شبل) الأضواء عندما ظهر في تدريبات نادي الهلال السعودي الذي كان يستعد لموقعته اليوم أمام نادي الاتحاد في «كلاسيكو» دوري كأس محمد بن سلمان.

واهتمت الصحف الفرنسية بالهدية التي تلقاها بافيتمبي جوميز مهاجم نادي الهلال، من الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي.

وأهدى الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال، مهاجمه الفرنسي جوميز، «شبلا»، على اعتبار أن اللاعب يلقب ب«الأسد» ويحتفل دائما على طريقته.

وبالنسبة ل«الكلاسيكو» لن يتمكن المهاجم ناصر الشمراني الملقب بالزلزال من الظهور الليلة بقميص فريقه الجديد الاتحاد أمام الهلال على ملعب الجوهرة المشعة بجدة ضمن الجولة 21.

ووقع الشمراني أول أمس لمصلحة الاتحاد حتى نهاية الموسم كلاعب هاو، بيد أن المادة 21 تعلق مشاركة اللاعب الهاوي لمدة 30 يوماً من آخر مباراة لعبها مع فريقه السابق.

ولعب الشمراني في 4 فبراير أمام الرائد بقميص الشباب ما يجعل مشاركته الأولى مع الاتحاد معطلة حتى 8 مارس القادم عندما يلتقي الاتحاد بالفيحاء.

ويستحوذ الكلاسيكو على الجانب الأكبر من اهتمامات الجولة، التي تشهد اليوم لقاء الاتفاق والحزم، نظراً للبعد التاريخي الذي يحمله والقيمة الكبيرة لنتيجته في ظل الطموحات المختلفة بين وجود الهلال في الصدارة (49 نقطة) والاتحاد المهدد بالهبوط في المركز قبل الأخير (15 نقطة).

وما يزيد اللقاء إثارة أن المواجهة تجمع المدربين الكرواتيين زوران في الهلال وبيلتش في الاتحاد وجهاً لوجه بعدما كانا ذات يوم زميلين بقميص المنتخب الكرواتي.

أيضاً تشهد المباراة غيابات مؤثرة في التشكيلة الهلالية نتيجة إصابة نواف العابد وسلمان الفرج وإيقاف البرازيلي إدواردو.