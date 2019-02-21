معهد الشارقة للتراث يشارك في معرض كتاب الدار البيضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في المملكة المغربية، حيث عقد المعهد ندوة صحفية حول جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، تحدث فيها الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، رئيس مجلس الأمناء للجائزة، وعائشة الحصان الشامسي، الأمين العام للجائزة.

تضمنت الندوة معلومات عن الجائزة ومجالاتها وشروطها، وكيفية المشاركة فيها، وأهميتها، كونها واحدة من أهم الجوائز في العالم العربي التي تحتفي بالتراث الثقافي والعاملين فيه . وقال المسلم: «نحرص دوماً على المشاركة الفاعلة في مختلف البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية، على مستوى العالم والوطن العربي، فلدينا قواسم مشتركة عديدة تتعلق بالتراث وضرورة حمايته وصونه ونقله للأجيال، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات بما يسهم في الاستمرار في تحقيق نقلات نوعية في عالم التراث، حيث جاءت مشاركتنا في معرض الدار البيضاء للكتاب وفقاً لأجندة المعهد في هذا الشأن، وقد عقدنا لقاءات مع مسؤولي الثقافة والتراث في المملكة المغربية الشقيقة».