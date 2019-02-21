دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف رسمياً عن السوارات الذكية Galaxy Fit وGalaxy Fit e ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت سامسونج اليوم في فعاليات مؤتمرها الذي أقيم في مدينة سان فرانسيسكو أحدث إصداراتها من السوارات الذكية Galaxy Fit وGalaxy Fit e المصممة لتتبع اللياقة البدنية.

حرصت شركة سامسونج على أن تقدم تصميم مميز في سوارة Galaxy Fit وGalaxy Fit e لدعم المستخدم بتجربة مريحة لإرتداء السوارة لفترات طويلة، لتعقب المستخدم على مدار اليوم، مع إمكانية متابعة المستخدم أثناء النوم أيضاً، كما تدعم المستخدم بالتنبيهات والرسائل أيضاً.

وتتوافق كلاً من سوارتي Galaxy Fit وGalaxy Fit e في تصميم صغير الحجم للشاشة المدمجة في أربطة بسماكة نحيفة جداً، مع ميزة التعقب التلقائي لنشاط المستخدم.

كما تأتي السوارات بنمط تدريبي عام يتيح للمستخدم الإختيار بين 90 نشاط محدد من خلال تطبيق Samsung Health، كما تأتي السوارات بخاصية smart stress management، وأيضاً enhanced وهي مميزات تعمل على تحليل ومتابعة حالة المستخدم أثناء النوم.

أيضاً أكدت سامسونج على أن كلاً من سوارتي Galaxy Fit وGalaxy Fit e تقدم واجهة ذكية، كما تتصل سوارة Galaxy Fit بالهواتف الذكية لدعم المستخدم بالإشعارات للرسائل، وتتيح عرض حالة الطقس، مع تنبيهات، وإمكانية عرض التقويم.

كلاً من سوارة Galaxy Fit وGalaxy Fit e تدعم معايير 5ATM لمقاومة الماء، أو التعرق والرطوبة على سبيل المثال، كما تأتي سوارة Galaxy Fit بميزة عرض ساعة ثانية على الشاشة عند تغيير المنطقة الزمنية بشكل تلقائي، أيضاً تؤكد سامسونج أن السوارات تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى أسبوع كامل.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تكشف رسمياً عن السوارات الذكية Galaxy Fit وGalaxy Fit e ظهر على التقنية بلا حدود.