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القاهرة — سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخا محلي الصنع نوع "زلزال 1" (مداه 3 كم) على تجمعات للجيش اليمني قبالة، منفذ علب الحدودي الدولي في عسير.
© AP Photo / Hani Mohammed
وفي ذات القطاع، شن مقاتلو "أنصار الله" قصفا مدفعيا على تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة ورقابة مراش.
ووفقا لـ"أنصار الله" حقق القصف إصابات مباشرة في صفوف التجمعات العسكرية السعودية بنجران.
وعلى صعيد آخر، دارت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، و"أنصار الله"، اليوم، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وأفاد مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات نفذت هجوما على مواقع لـ"أنصار الله" شرق مديرية مستبأ شمال حجة.
ووفقا للمصدر، أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة 14 من الطرفين، في حين تمكن الجيش اليمني من أسر عنصرين من "أنصار الله".
من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة شنوا هجوما على مواقع للجيش اليمني في مثلث عاهم بمديرية حرض شمال غربي حجة، أدى إلى إلحاق خسائر في صفوف القوات الحكومية.
أما في قطاع جيزان، نصبت وحدة الهندسة في "أنصار الله"، كميناً لقوات يمنية قبالة جبل قيس، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" وسقوط 14 قتيلا وجريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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