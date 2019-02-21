البيت الأبيض: أكثر من 40 ألف مقاتل أجنبي تنقلوا في مناطق النزاع منذ 2013

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ونشر البيت الأبيض الاستراتيجية الجديدة، اليوم الأربعاء، وجاء فيها: "تنقل منذ عام 2013 أكثر من 40 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من 120 دولة بين مناطق الصراع الدولي، ويشمل هذا العدد أكثر من 250 شخصا من الولايات المتحدة وثلاثة آلاف شخص على الأقل من البلدان التي لا يدخل مواطنوها الولايات المتحدة بدون تأشيرة".
© REUTERS / Kevin Lamarque
هذا وطلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد 17 فبراير/شباط، من الحلفاء الأوروبيين وخاصة من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا "السماح بعودة أكثر من 800 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) يحملون جنسيات أوروبية اعتقلوا في سوريا.
وفي هذا الصدد، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء 19 فبراير/شباط، أن روسيا مستعدة للعمل مع واشنطن للقضاء على الإرهابيين بشكل كامل في سوريا.
وقال بوغدانوف: "نحن مستعدون لاستمرار العمل مع جميع دول المنطقة ومع الولايات المتحدة فيما يخص القضاء الكامل على الإرهابيين".
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