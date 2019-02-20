السودان يؤكد حرصه على زيادة التعاون مع تركيا

الخرطوم / الخليج 365

أكد السودان، الأربعاء، حرصه على زيادة التعاون مع تركيا في المجالات الزراعية والاقتصادية والثقافية.

جاء ذلك لدى لقاء الوكيل المساعد في وزارة الخارجية السودانية، إلهام إبراهيم أحمد، السفير التركي لدى السودان، عرفان نذير أوغلو، بمقر الخارجية في الخرطوم.

وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية اطلعت عليه "الخليج 365"، أن الوكيل المساعد للخارجية إلهام إبراهيم، أكدت حرص بلادها على زيادة التعاون مع تركيا في المجالات "الزراعية والاقتصادية والثقافية"، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وعبرت إبراهيم عن عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون الحالية والمستقبلية.

وخلال زيارة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان للسودان، ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقعت أنقرة والخرطوم 22 اتفاقية في قطاعات متنوعة، يجري حاليا العمل على تنفيذها.

وتشهد علاقات البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في أنقرة عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل التركي مع البلدان الإفريقية.

