شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الاستثمارات» يوقع مذكرة تفاهم مع أكبر شركة ضيافة هندية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقَّع صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع أكبر شركة ضيافة في الهند، وهي شركة “أويو للفنادق”.

يُذكر أن شركة أويو للفنادق، تُعدُّ أحد الشركاء العالميين الذين سيساهمون في تطوير قطاع السياحة وتوطين التكنولوجيا في المملكة.