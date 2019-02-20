شكرا لقرائتكم خبر عن بيان توضيحي من «الصحة» بشأن حالات «كورونا» في وادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة اليوم الأربعاء، عن شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر.

وأوضح المركز، أن الإجراءات الوقائية التي اتخذها المركز ساهمت في انخفاض الحالات المصابة بالمحافظة إلى 10 حالات.

وقال المركز، في بيان توضيحي، إن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر مرتبط بحالة مريض ظهرت عليه الأعرض، وتبين بعد تشخيصه وجود عينات إيجابية لعددٍ من مخالطيه، من أفراد أسرته، وعدد من زواره والمراجعين.

وأضاف أنه باشر التعامل مع هذه الزيادة في الحالات وقام بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية وفي المجتمع، وقام بتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.