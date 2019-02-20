اتفاقات تجارية وسياحية بين الهند والسعودية

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ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل، أنه تم توقيع اتفاقات تعاون بين السعودية والهند في مجالات التجارة والسياحة والإسكان، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أشاد بالعلاقات بين بلاده والسعودية في مؤتمر صحفي بعد التوقيع على اتفاقات تعاون مع محمد بن سلمان ولي العهد. ووصل "ابن سلمان" أمس، إلى نيودلهي، في ثاني محطات جولته الآسيوية التي بدأها بزيارة باكستان الأحد الماضي. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار، أن رئيس الوزراء تجاوز البروتوكول لاستقبال ولي العهد السعودي في نيودلهي.
وقال كومار في تصريح صحفي: "كسرًا للبروتوكول، مودي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند زيارته الأولى للهند". ورحب رئيس الوزراء الهندي بولي العهد السعودي، حيث نقلت قناة "العربية" اليوم الأربعاء، عن مودي قوله، في تدوينة على موقع "توتير": "الهند تبتهج مرحبةً بوليِّ العهد السعودي الأمير
وقال كومار في تصريح صحفي: "كسرًا للبروتوكول، مودي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند زيارته الأولى للهند".
ورحب رئيس الوزراء الهندي بولي العهد السعودي، حيث نقلت قناة "العربية" اليوم الأربعاء، عن مودي قوله، في تدوينة على موقع "توتير":
"الهند تبتهج مرحبةً بوليِّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
واعتاد رئيس الحكومة الهندية على إرسال وزير دولة، لاستقبال الشخصيات الأجنبية، لدى وصولها إلى البلاد.. غير أنه كان موجودًا بنفسه في أرض المطار لاستقبال الأمير محمد بن سلمان فور نزوله من الطائرة في علامة على دفء الاستقبال.
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