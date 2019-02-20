تفاصيل اجتماع المعارضة الجزائرية ضد ترشح بوتفليقة.. توافقٌ على «لا شيء»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي التقى العديد من مسؤولي المعارضة الجزائرية - اليوم الأربعاء - لبحث تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل، لكنّ اجتماعهم انتهى دون تحقيق أي تقدم بهذا الشأن.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اكتفى مسؤولو المعارضة وبينهم من أعلن ترشحه لهذه الانتخابات، في بيان أصدروه، بالتعبير عن دعمهم لـ"الاحتجاجات الشعبية السلمية" التي جرت في الأيام الأخيرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال المجتمعون - في بيانهم - إنّهم يحذرون السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي، وأعلنوا "الاستمرار في مسار التعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين الأساسيين المعارضين لسياسات الامر الواقع وفرضها" دون مزيد من التفاصيل.

وكانت فكرة هذه المباحثات من رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) عبد الله جاب الله والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2014.

وشارك في الاجتماع علي بنفليس الذي كان تولى منصب رئيس وزراء بوتفليقة قبل أن يتحول إلى أبرز معارضيه في 2004 و2014، ورغم إعلانه نيته الترشح فإنّ بنفليس لازال ينتظر موافقة حزبه على ذلك، ولازال الحزب منقسماً بشأن جدوى المشاركة في الاقتراع.

كما حضر الاجتماع عبد الرزاق مقري رئيس ومرشح حركة مجتمع السلم "أبرز الأحزاب الإسلامية) والعديد من ممثلي أحزاب أخرى أقل وزنًا.

في المقابل، رفض اللواء السابق المتقاعد علي جديري الدعوة لحضور الاجتماع دون تقديم أي تفسير، كما لم تتم دعوة حزبي المعارضة التاريخيين في الجزائر وهما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للاجتماع، وكان هذان الحزبان العلمانيان اعلنا مقاطعتهما للانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، لم تتم دعوة لويزا حنون رئيسة حزب العمال (يسار متشدد) التي كانت ترشحت للانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة.